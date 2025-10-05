Скидки
Стал известен порядок выхода на лёд участников вечера памяти Александра Гришина

Сегодня, 5 октября, в Москве пройдёт вечер, посвящённый памяти комментатора Александра Гришина. Стал известен порядок выхода фигуристов, которые примут участие в этом мероприятии, на лёд, а также музыкальной сопровождение их номеров.

  • Матвей Ветлугин — Как Молоды мы были
  • Макар Игнатов — Вечность
  • Александра Трусова — Я искала
  • Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Мария Петрова и Алексей Тихонов) — Van Gogh Virginio Aiello/Risk Steven Guthe
  • Анна Щербакова/Егор Гончаров — С*ка Любовь
  • Алиса Двоеглазова — The Windmills of Your Mind
  • Даниил Самсонов — Virtual Cathedral
  • Екатерина Миронова/Евгений Устенко — Хочешь?
  • Софья Муравьева — Кармен
  • Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — Музыка из ф/м «Романс о влюбленных»
  • Артур Даниелян — Une Vie d’Amour
  • Алина Горбачева — Лунная Соната
  • Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — Thais
  • Анна Фролова — Останусь
  • Софья Акатьева — Clouds, the Mind on the (Re)Wind, Smiles for Y…
  • Петр Гуменник — Лунная Соната
  • Василиса Кагановская/Максим Некрасов — Дождь в твоих чёрных глазах
  • Аделия Петросян — Февраль
  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — Одно и то же
  • Марк Кондратюк — Танцы на стёклах
  • Елизавета Туктамышева — Реквием
  • Михаил Коляда — Claire de Lune
  • Александра Степанова/Иван Букин — Мой ненаглядный
  • Евгения Медведева — Life Anonymous
  • Анна Щербакова — Home d’habitude
  • Татьяна Волосожар/Максим Траньков — Лунная Соната
  • Алина Загитова — Там нет меня
  • Алексей Ягудин — Oblivion

Также планируются видео от Дмитрия Алиева и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова

Гришин трагически погиб ночью 5 августа, он на протяжении многих лет комментировал соревнования по фигурному катанию.

