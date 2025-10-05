Стал известен порядок выхода на лёд участников вечера памяти Александра Гришина
Сегодня, 5 октября, в Москве пройдёт вечер, посвящённый памяти комментатора Александра Гришина. Стал известен порядок выхода фигуристов, которые примут участие в этом мероприятии, на лёд, а также музыкальной сопровождение их номеров.
- Матвей Ветлугин — Как Молоды мы были
- Макар Игнатов — Вечность
- Александра Трусова — Я искала
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Мария Петрова и Алексей Тихонов) — Van Gogh Virginio Aiello/Risk Steven Guthe
- Анна Щербакова/Егор Гончаров — С*ка Любовь
- Алиса Двоеглазова — The Windmills of Your Mind
- Даниил Самсонов — Virtual Cathedral
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко — Хочешь?
- Софья Муравьева — Кармен
- Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — Музыка из ф/м «Романс о влюбленных»
- Артур Даниелян — Une Vie d’Amour
- Алина Горбачева — Лунная Соната
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — Thais
- Анна Фролова — Останусь
- Софья Акатьева — Clouds, the Mind on the (Re)Wind, Smiles for Y…
- Петр Гуменник — Лунная Соната
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов — Дождь в твоих чёрных глазах
- Аделия Петросян — Февраль
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — Одно и то же
- Марк Кондратюк — Танцы на стёклах
- Елизавета Туктамышева — Реквием
- Михаил Коляда — Claire de Lune
- Александра Степанова/Иван Букин — Мой ненаглядный
- Евгения Медведева — Life Anonymous
- Анна Щербакова — Home d’habitude
- Татьяна Волосожар/Максим Траньков — Лунная Соната
- Алина Загитова — Там нет меня
- Алексей Ягудин — Oblivion
Также планируются видео от Дмитрия Алиева и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова
Гришин трагически погиб ночью 5 августа, он на протяжении многих лет комментировал соревнования по фигурному катанию.
Материалы по теме
Комментарии