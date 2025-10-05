Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стал известен порядок выхода на лёд участников вечера памяти Александра Гришина

Сегодня, 5 октября, в Москве пройдёт вечер, посвящённый памяти комментатора Александра Гришина. Стал известен порядок выхода фигуристов, которые примут участие в этом мероприятии, на лёд, а также музыкальной сопровождение их номеров.

Матвей Ветлугин — Как Молоды мы были

Макар Игнатов — Вечность

Александра Трусова — Я искала

Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Мария Петрова и Алексей Тихонов) — Van Gogh Virginio Aiello/Risk Steven Guthe

Анна Щербакова/Егор Гончаров — С*ка Любовь

Алиса Двоеглазова — The Windmills of Your Mind

Даниил Самсонов — Virtual Cathedral

Екатерина Миронова/Евгений Устенко — Хочешь?

Софья Муравьева — Кармен

Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — Музыка из ф/м «Романс о влюбленных»

Артур Даниелян — Une Vie d’Amour

Алина Горбачева — Лунная Соната

Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — Thais

Анна Фролова — Останусь

Софья Акатьева — Clouds, the Mind on the (Re)Wind, Smiles for Y…

Петр Гуменник — Лунная Соната

Василиса Кагановская/Максим Некрасов — Дождь в твоих чёрных глазах

Аделия Петросян — Февраль

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — Одно и то же

Марк Кондратюк — Танцы на стёклах

Елизавета Туктамышева — Реквием

Михаил Коляда — Claire de Lune

Александра Степанова/Иван Букин — Мой ненаглядный

Евгения Медведева — Life Anonymous

Анна Щербакова — Home d’habitude

Татьяна Волосожар/Максим Траньков — Лунная Соната

Алина Загитова — Там нет меня

Алексей Ягудин — Oblivion

Также планируются видео от Дмитрия Алиева и Виктории Синициной/Никиты Кацалапова

Гришин трагически погиб ночью 5 августа, он на протяжении многих лет комментировал соревнования по фигурному катанию.