Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео: Алина Горбачёва исполнила первый четверной сальхов после травмы

Видео: Алина Горбачёва исполнила первый четверной сальхов после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России, вице-чемпионка национального финала Гран-при Алина Горбачёва опубликовала новое видео. В нём она успешно исполняет свой коронный прыжок — четверной сальхов.

«Первый четверной в новом сезоне», – написала Горбачёва на личной странице в соцсетях.

В нынешнее межсезонье Алина Горбачёва проводила несколько сборов за рубежом. Она тренировалась во Франции и в Италии, в том числе работая с бывшим тренером группы Тутберидзе Сергеем Розановым.

Впоследствии стало известно, что Горбачёва получила серьёзную травму, из-за которой лишилась многих прыжков. Алина была подана запасной от сборной России для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине. Первым номером стала двукратная чемпионка России Аделия Петросян.

Материалы по теме
Горбачёва сообщила, что выступит на этапах Гран-при России в Красноярске и Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android