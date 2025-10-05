Видео: Алина Горбачёва исполнила первый четверной сальхов после травмы

Бронзовый призёр чемпионата России, вице-чемпионка национального финала Гран-при Алина Горбачёва опубликовала новое видео. В нём она успешно исполняет свой коронный прыжок — четверной сальхов.

«Первый четверной в новом сезоне», – написала Горбачёва на личной странице в соцсетях.

В нынешнее межсезонье Алина Горбачёва проводила несколько сборов за рубежом. Она тренировалась во Франции и в Италии, в том числе работая с бывшим тренером группы Тутберидзе Сергеем Розановым.

Впоследствии стало известно, что Горбачёва получила серьёзную травму, из-за которой лишилась многих прыжков. Алина была подана запасной от сборной России для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Пекине. Первым номером стала двукратная чемпионка России Аделия Петросян.