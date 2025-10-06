«Таких людей невозможно забыть». Загитова высказалась о смерти комментатора Гришина

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова высказалась о смерти комментатора Александра Гришина. Он трагически погиб ночью 5 августа. На протяжении многих лет он комментировал соревнования по фигурному катанию. Вчера, 5 октября, в Москве прошёл вечер, посвящённый памяти Гришина.

«Александр Гришин был невероятно добрым, искренним и светлым человеком. Он умел создавать вокруг себя атмосферу тепла, вдохновлять и поддерживать. Его голос был особенным — настоящим голосом фигурного катания, таким родным и знакомым для всех, кто любит этот вид спорта.

Каждый его комментарий был наполнен уважением к спортсменам, глубоким пониманием и неподдельными эмоциями. Он умел передать всю красоту, драму и силу момента — именно поэтому его голос стал частью истории фигурного катания. Он останется в памяти не только как профессионал высочайшего уровня, но и как человек с огромным сердцем, добротой и любовью к тому, что делал. Таких людей невозможно забыть», – написала Загитова на личной странице в социальных сетях.