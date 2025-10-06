Скидки
Петросян — о вечере памяти комментатора Гришина: возможность выразить боль и благодарность

Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян высказалась о смерти комментатора Александра Гришина. Он трагически погиб ночью 5 августа. На протяжении многих лет он комментировал соревнования по фигурному катанию. Вчера, 5 октября, в Москве прошёл вечер, посвящённый памяти Гришина.

«Сегодня нам всем дали возможность выразить свою боль и бесконечную благодарность, и попрощаться. Это было очень нужно. Мы всегда будем помнить Вас!» — написала Петросян на личной странице в социальных сетях.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.

