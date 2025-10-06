Программы Кондратюка заняли два первых места в списке лучших премьер фигуристов

В период с 29 сентября по 6 октября на «Чемпионате» проходил рейтинг, посвящённый лучшим премьерам контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию — 2025. Программы чемпиона Европы и России, бронзового призёра Олимпийских игр Марка Кондратюка заняли первые два места. Произвольная программа «Список Шиндлера» расположилась на первой строчке, а короткая программа Hava Nagila — на второй.

Топ-3 замкнули победители прошлогоднего финала Гран-при России Василиса Кагановская и Максим Некрасов с их ритм-танцем под Prodigy и Massive Attack.

В шаге от пьедестала остановилась короткая программа действующего чемпиона России Владислава Дикиджи, поставленная под музыку из «Интерстеллара» и посвящённая космонавту Юрию Гагарину.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с другими результатами ниже.