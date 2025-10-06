Щербакова и Гончаров рассказали, как выбрали русскоязычную музыку для своих программ

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, как выбирали музыку для своих программ, отметив, что изначально планировали ставить программы под иностранное музыкальное сопровождение.

Щербакова. Я бы сказала, что изначально мы думали поставить что-то под иностранную музыку. Даже не слушали русскоязычные альбомы, потому что понимали, что нужно выступать на контрасте. В тот сезон мы уже удивляли русскоязычной музыкой, а в этом году хотели поразить зарубежной, но ни одна музыка нам не приглянулась.

Гончаров. Мы не нашли для себя то, что искали.

Щербакова. Мы очень долго думали и искали варианты до последнего момента. Из-за этого постановка ритм-танца отложилась до лета, хотя обычно мы стараемся подготовить программу весной, до отпуска. И вот однажды Сергей Сергеевич включил нам композицию Михея.

Гончаров. Да, и эта музыка показалась нам интересной, прикольной. Нам понравилось, но мы ещё долго были в раздумьях. Продолжали что-то искать, в том числе и зарубежное, потом сошлись на том, что нам нравится Михей. А музыку на произвольный танец мы нашли, когда сидели в аэропорту в Красноярске. Сергей Сергеевич нам её показал, мы подумали: «Ну да, прикольно».

Щербакова. Нас эта музыка очень зацепила: и со смыслом, и глубоко. Нам показалось, что подходит нам обоим. И как-то всё быстро! Мы и тренеры сошлись на этом варианте, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.