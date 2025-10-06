Александра Трусова в честь двух месяцев сына рассказала о своём опыте материнства

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) выложила пост в честь того, что её сыну Михаилу сегодня, 6 октября, исполнилось два месяца. 6 августа 2025 года Александра и её супруг, российский фигурист Макар Игнатов, стали родителями.

«Мише 2 месяца! И он очень сильно вырос! Он улыбается в ответ на улыбку, иногда даже отвечает на «агу». Вообще, очень любит «разговаривать», много разных историй от него уже услышали. Он внимательно смотрит в глаза и, кажется, всё больше осознаёт, что происходит вокруг. По крайней мере, кто тут мама, а кто папа — он точно разобрался. Голову держит всё увереннее, пытается ползти, пока только ногами дрыгает, но старается изо всех сил :)

А ещё Миша начал засыпать сам — без укачивания! Это, честно, победа. Всего несколько дней, но я уже очень рада. Ну а собаки… Они просто обожают Мишу, постоянно норовят облизать ему ручки и ножки. Целовать, конечно, не разрешаем, но видно, что любовь у них настоящая. Пусть и дальше всё будет хорошо!» — написала Трусова на личной странице в социальных сетях.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.