Трусова опубликовала новые снимки с сыном в честь того, что ему исполнилось два месяца

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) выложила новые милые фотографии с сыном, которому сегодня, 6 октября, исполнилось два месяца. 6 августа 2025 года Александра и её супруг, российский фигурист Макар Игнатов, стали родителями. 21-летняя спортсменка родила мальчика, которому дали имя Михаил.

Фото: Личный архив Трусовой

Фото: Личный архив Трусовой

Прошедший год стал знаковым для Александры Трусовой. В августе 2024 года она вышла замуж за Макара Игнатова. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа у пары родился сын, которого назвали Михаил.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.