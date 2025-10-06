«Есть с кем соревноваться». Щербакова и Гончаров — о конкуренции в танцах на льду

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров высказались о конкуренции в танцах на льду.

Щербакова. Видно, что никто не стоит на месте, все работают. Явно все хорошо потрудились, придумали новые элементы, креативные задумки для своих программ. У нас много молодых дуэтов — мы тоже среди них.

Гончаров. Танцы сейчас в прекрасном состоянии, это было видно и на чемпионате России — все 15 пар классные.

Щербакова. Да, много сильных пар, есть с кем соревноваться. Очень интересно будет в этом сезоне с ребятами конкурировать! — сказали Щербакова и Гончаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.