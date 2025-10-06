Щербакова и Гончаров рассказали, на что могут заменить слово «сука» в ритм-танце

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, на какое слово могут заменить ругательство в ритм-танце, отметив, что будут действовать в соответствии с рекомендациями специалистов.

Гончаров. Специалистам очень понравилась наша музыка.

Щербакова. Да, они оценили музыку без слова.

Гончаров. Мы прислушаемся и, скорее всего, будем действовать согласно их рекомендациям. В любом случае у нас ещё есть вариант с заменой этого слова.

— На какое?

Гончаров. «Это любовь». У нас были прекрасные помощники, которые очень старались это сделать, нашли это слово в треке, зачистили от всего лишнего, убрали слово «сука», вставили это и сделали переход. Я думаю, мы попробуем и этот вариант.

Щербакова. Я думаю, мы ещё на своём катке обсудим, покатаемся под два варианта и придём к решению, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.