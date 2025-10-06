«В этом сезоне надо взять мощного». Щербакова и Гончаров — о маскоте сезона

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров высказались о маскоте сезона.

— В этом году маскот вашего сезона — тигр. Почему?

Щербакова. Небольшая предыстория: в прошлом сезоне у нас был енот, и он как бы такой юркий, маленький, хитренький. А тут мы с Егором летом стали обсуждать, кто будет сопровождать нас в этом сезоне, и подумали, что раз в прошлом сезоне был кто-то хитрый и нахальный, то в этом сезоне надо взять мощного, дерзкого.

Гончаров. Хотелось какого-то более грациозного существа.

— То есть вы вдвоём в какой-то момент в межсезонье садитесь и обсуждаете это?

Щербакова. Да, это так. Возможно, это звучит как-то по-детски или глупо, но на самом деле всё-таки какие-то ассоциации складываются. Егор очень хотел кого-то мощного, и мы сошлись на тигре.

Гончаров. Во всём есть какой-то свой смысл, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.