«Впервые выполнили поставленные цели». Щербакова и Гончаров — о финале сезона-2024/2025

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров оценили прошлый сезон, отметив, что выполнили все цели, которые ставили перед его началом.

— У вас был успешный сезон, вы смогли завоевать бронзу финала Гран-при России, запомнились и судьям, и болельщикам. А сами какие впечатления испытывали?

Щербакова. Очень приятные! Мы, наверное, впервые выполнили те цели, которые перед собой ставили. Получился очень неожиданный конец сезона с таким приятным вознаграждением за всю проделанную работу.

Гончаров. Мне кажется, мы до сих пор даже не успели осознать. Даже когда на прокатах на разминке нас объявляли бронзовыми призёрами финала Гран-при.

Щербакова. Просто это всё случилось настолько неожиданно, что даже осознания нет. Ну было и было — просто это не конечная цель, мы работаем и стремимся вперёд, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.