Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Впервые выполнили поставленные цели». Щербакова и Гончаров — о финале сезона-2024/2025

«Впервые выполнили поставленные цели». Щербакова и Гончаров — о финале сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров оценили прошлый сезон, отметив, что выполнили все цели, которые ставили перед его началом.

— У вас был успешный сезон, вы смогли завоевать бронзу финала Гран-при России, запомнились и судьям, и болельщикам. А сами какие впечатления испытывали?

Щербакова. Очень приятные! Мы, наверное, впервые выполнили те цели, которые перед собой ставили. Получился очень неожиданный конец сезона с таким приятным вознаграждением за всю проделанную работу.

Гончаров. Мне кажется, мы до сих пор даже не успели осознать. Даже когда на прокатах на разминке нас объявляли бронзовыми призёрами финала Гран-при.

Щербакова. Просто это всё случилось настолько неожиданно, что даже осознания нет. Ну было и было — просто это не конечная цель, мы работаем и стремимся вперёд, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Следим за международкой. Может, это наши будущие соперники». Смелые Щербакова и Гончаров
Эксклюзив
«Следим за международкой. Может, это наши будущие соперники». Смелые Щербакова и Гончаров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android