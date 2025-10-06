«В тот момент за Аделю и Петю была вся страна». Щербакова и Гончаров — об отборе на ОИ

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, следили ли они за отборочным к Олимпиаде турнире, где участвовали Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

— Следили за олимпийской квалификацией?

Щербакова. Да, мы следили! Вот кстати, прокат произвольной программы Пети смотрели вдвоём.

Гончаров. Программу Адели смотрели на тренировке. Проехали сначала свой прокат, потом включили трансляцию. Очень переживали, очень болели!

Щербакова. Я не могу сказать, что на обычных соревнованиях я как-то за ребят переживала. Но тут ты как спортсмен чувствуешь, какая на них лежит ответственность.

Гончаров. В тот момент за них была вся страна!

Щербакова. Да, все очень болели, переживали. И были рады, что они показали такой результат и отобрались на Олимпиаду, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.