Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«В тот момент за Аделю и Петю была вся страна». Щербакова и Гончаров — об отборе на ОИ

«В тот момент за Аделю и Петю была вся страна». Щербакова и Гончаров — об отборе на ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, следили ли они за отборочным к Олимпиаде турнире, где участвовали Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

— Следили за олимпийской квалификацией?

Щербакова. Да, мы следили! Вот кстати, прокат произвольной программы Пети смотрели вдвоём.

Гончаров. Программу Адели смотрели на тренировке. Проехали сначала свой прокат, потом включили трансляцию. Очень переживали, очень болели!

Щербакова. Я не могу сказать, что на обычных соревнованиях я как-то за ребят переживала. Но тут ты как спортсмен чувствуешь, какая на них лежит ответственность.

Гончаров. В тот момент за них была вся страна!

Щербакова. Да, все очень болели, переживали. И были рады, что они показали такой результат и отобрались на Олимпиаду, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Следим за международкой. Может, это наши будущие соперники». Смелые Щербакова и Гончаров
Эксклюзив
«Следим за международкой. Может, это наши будущие соперники». Смелые Щербакова и Гончаров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android