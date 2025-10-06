Скидки
Щербакова и Гончаров рассказали, почему следят за международными стартами

Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, почему следят за международными стартами.

— Аня, знаю точно, что ты следишь за турнирами на международной арене. Егор, а ты приобщился?

Гончаров. Да, я посмотрел чемпионат мира последний. И стал сильнее следить.

Щербакова. Мы смотрели ещё турнир Masters во Франции.

Гончаров. Да, там выступал Гийом Сизерон. Было очень интересно посмотреть на его возвращение.

Щербакова. В этом сезоне, я думаю, мы будем активнее следить за всеми международными стартами: и за серией Гран-при, и за другими турнирами.

Гончаров. Возможно, это уже наши будущие соперники. Мы на это надеемся, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

