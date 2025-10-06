Щербакова и Гончаров поделились планами на сезон

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров поделились планами на предстоящий сезон-2025/2026, отметив, что в первую очередь рассчитывают показать плоды своей работы, проделанной в межсезонье.

Щербакова. Мы слукавим, если скажем, что вообще не рассчитываем ни на какие достижения в этом сезоне. Но сначала хочется показать работу, которую мы проделали, донести наши задумки до зрителей, до судей.

Гончаров. А дальше эта работа расставит всё на свои места, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.