Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербакова и Гончаров поделились планами на сезон

Щербакова и Гончаров поделились планами на сезон
Комментарии

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров поделились планами на предстоящий сезон-2025/2026, отметив, что в первую очередь рассчитывают показать плоды своей работы, проделанной в межсезонье.

Щербакова. Мы слукавим, если скажем, что вообще не рассчитываем ни на какие достижения в этом сезоне. Но сначала хочется показать работу, которую мы проделали, донести наши задумки до зрителей, до судей.

Гончаров. А дальше эта работа расставит всё на свои места, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Следим за международкой. Может, это наши будущие соперники». Смелые Щербакова и Гончаров
Эксклюзив
«Следим за международкой. Может, это наши будущие соперники». Смелые Щербакова и Гончаров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android