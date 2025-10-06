«Восхищают люди, которым хватает сил для возвращения». Щербакова и Гончаров — о Сизероне

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров высказались о возвращении в спорт француза Гийома Сизерона.

— Как оцениваете возвращение Сизерона и других спортсменов, которые уже завершили карьеру?

Гончаров: Классно, мы скучали по нему.

Щербакова: На самом деле, нас восхищают такие люди, которым хватает сил, энергии, здоровья: чтобы сначала пройти такой большой путь в спорте, выиграть Олимпиаду, а потом — вернуться. Это нелегко! Спорт — это вообще очень сложная вещь в плане здоровья. И нас удивляют те же Чок/Бэйтс, сколько им уже? 36-37?

Гончаров: Да в целом там такой состав был на чемпионате мира — много великовозрастных фигуристов, которые находят в себе силы, мотивацию, чтобы двигаться, ещё раз начинать всё заново.

Щербакова: Даже не мотивацию, а здоровье.

Гончаров: Да, и здоровье в том числе, это удивляет. Но такое уже не в первый раз происходит. Помню, когда-то и Скотт Мойр возвращался. Люди берут паузу, переосмысливают, находят где-то силы.

Щербакова: Поправляют здоровье.

Гончаров: Потом начинают скучать и возвращаются — это круто! — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.