Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Щербакова и Гончаров рассказали о своих фаворитах на Олимпиаде

Щербакова и Гончаров рассказали о своих фаворитах на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, за каких фигуристов будут болеть на Олимпиаде в Милане.

— А за кого на Олимпиаде будете болеть?

Гончаров: Ну, в одиночном понятно, что будем болеть за Петю с Аделей.

Щербакова: В парах будем за Луку Берулаву с Настей Метёлкиной болеть, которые в Перми тренируются. Наш Сергей Сергеевич ставил им короткую программу, поэтому будем болеть, надеяться на хорошие результаты.

Гончаров: А в танцах лично я буду просто наблюдать с интересом. Болеть за танцы на льду!

Щербакова: Хотелось бы интригу. Я буду надеяться на неё, чтобы после ритм-танца не было понятно, кто заберёт золотую медаль: французы, канадцы, американцы или, может, даже итальянцы — всё-таки в Милане Олимпиада будет. Я надеюсь увидеть интригу, чтобы всё решилось в последний момент, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Материалы по теме
«Следим за международкой. Может, это наши будущие соперники». Смелые Щербакова и Гончаров
Эксклюзив
«Следим за международкой. Может, это наши будущие соперники». Смелые Щербакова и Гончаров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android