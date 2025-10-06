Щербакова и Гончаров рассказали о своих фаворитах на Олимпиаде

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали, за каких фигуристов будут болеть на Олимпиаде в Милане.

— А за кого на Олимпиаде будете болеть?

Гончаров: Ну, в одиночном понятно, что будем болеть за Петю с Аделей.

Щербакова: В парах будем за Луку Берулаву с Настей Метёлкиной болеть, которые в Перми тренируются. Наш Сергей Сергеевич ставил им короткую программу, поэтому будем болеть, надеяться на хорошие результаты.

Гончаров: А в танцах лично я буду просто наблюдать с интересом. Болеть за танцы на льду!

Щербакова: Хотелось бы интригу. Я буду надеяться на неё, чтобы после ритм-танца не было понятно, кто заберёт золотую медаль: французы, канадцы, американцы или, может, даже итальянцы — всё-таки в Милане Олимпиада будет. Я надеюсь увидеть интригу, чтобы всё решилось в последний момент, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.