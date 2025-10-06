Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Щербакова и Гончаров поделились впечатлениями о работе с Худайбердиевой

Бронзовые призёры финала Гран-при России – 2025, победители первенства России среди юниоров – 2023 российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров поделились впечатлениями о сотрудничестве с Елизаветой Худайбердиевой.

— Елизавета Худайбердиева завершила спортивную карьеру и начала работать тренером федерации, расскажите, удалось с ней поработать?

Гончаров: К нам приезжали специалисты из федерации, мы получили от них советы, и в Новогорске — тоже.

Щербакова: Да, от неё тоже получили какие-то замечания, советы.

Гончаров: Она молодой специалист, только вышла — и в этом её ценность.

Щербакова: Свежий взгляд молодого поколения очень полезен, нам очень комфортно с ней работать.

Гончаров: Она всё понимает, всё чувствует,

Щербакова: Лиза недавно сама была в спорте. И я думаю, что всех спортсменов хорошо понимает, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.