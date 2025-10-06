Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Медведева выступала в слезах, Загитова преподнесла букет роз. Фото с вечера памяти Гришина

Вечер памяти Александра Гришина
5 октября в Москве состоялся вечер памяти комментатора Александра Гришина, трагически ушедшего из жизни 5 августа.

Почтить память комментатора вышли многие российские фигуристы: Евгения Медведева, Алина Загитова, Алексей Ягудин, Михаил Коляда, Пётр Гуменник, Аделия Петросян и другие. Камила Валиева не смогла принять участие в мероприятии, поэтому её выступление показали в записи.

Лучшие фото с вечера памяти Александра Гришина — в фотоподборке «Чемпионата».

«Александр Гришин был невероятно добрым, искренним и светлым человеком. Он умел создавать вокруг себя атмосферу тепла, вдохновлять и поддерживать. Его голос был особенным — настоящим голосом фигурного катания, таким родным и знакомым для всех, кто любит этот вид спорта», — написала Алина Загитова на своей странице в соцсети.

