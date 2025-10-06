Вайцеховская — о Гришине: Саша всегда избегал стычек, происходящих на льду на каждом шагу

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о смерти комментатора Александра Гришина. Он трагически погиб ночью 5 августа. На протяжении многих лет он комментировал соревнования по фигурному катанию. Вчера, 5 октября, в Москве прошёл вечер, посвящённый памяти Гришина.

«Александр Гришин не просто считался голосом фигурного катания на протяжении 10 лет, хотя в этой фразе нет ровным счетом никакого преувеличения. Находясь в самой гуще этого вида спорта и на самом его пике, где царят нешуточные страсти, Саша каким-то удивительным образом избегал каких бы то ни было стычек, которые происходят близ большого льда на каждом шагу. Не пытаясь никому угодить и ни под кого подстроиться, он, по сути, сводил воедино три совершенно автономные сферы, каждая из которых порой бывает конфликтна сама по себе: спортсменов и тренеров, болельщиков и фанатов, как пишущих, так и снимающих журналистов.

Много раз доводилось слышать, мол, комментаторская доля такова, что ты просто обязан постоянно лавировать, подстраиваться, чтобы ненароком кого-то не задеть словом или мнением. Вряд ли это так: на каждом канале хватает людей, старающихся использовать микрофон как шанс лишний раз привлечь к себе внимание.

История Гришина вообще о другом. Все его коллеги, равно как и их общие звёздные герои, всегда понимали, а точнее, чувствовали почти на уровне подсознания: с Сашей можно поделиться любой проблемой, любой не предназначенной для широкого круга информацией. Он никогда не обманет, не позволит усмешки, не начнёт ретранслировать в мир даже самые горячие новости. Его работа была огромной и цельной историей совершенно невероятной любви. А тех, кого по-настоящему любят, никогда не подставляют под удар», — приводит слова Вайцеховской «RT на русском».