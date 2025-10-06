Вайцеховская заявила о необходимости создать турнир имени Александра Гришина

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о вечери, посвящённом памяти комментатора Александра Гришина, который прошёл вчера, 5 октября, в Москве. Гришин трагически погиб ночью 5 августа. На протяжении многих лет он комментировал соревнования по фигурному катанию.

«Воскресный спектакль получился именно таким, каким его наверняка захотел бы видеть сам Александр. На льду не просто собрался весь цвет отечественного фигурного катания. Все, кто выходил в этот вечер с сольными номерами, катались для единственного человека в зале — того, кто с привычным прищуром смотрел на лёд, но, увы, не с привычной комментаторской позиции, а с громадного экрана в торце льда. Это ощущение было невероятно осязаемым, до мурашек.

Мероприятие, окутанное флёром очень светлой печали, рождало мысль, что, наверное, было бы очень правильно, чтобы в большом календаре турниров, наряду со спортивными мероприятиями и разного рода развлекательными шоу, появился свой мемориал, посвящённый тем, кто отдал всю свою жизнь фигурному катанию и ушёл, успев оставить яркий след.

Мне кажется, это нужно всем нам. Чтобы у людей появилась возможность прийти на каток с цветами, поклониться или просто помолчать, а у фигуристов — отдать дань уважения тем, у кого ты так или иначе учился и на чьём примере рос. Ведь все ушедшие живы ровно до тех пор, пока мы их помним», — приводит слова Вайцеховской «RT на русском».

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.