Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ФФККР объявила о раздаче бесплатных билетов на первый этап юниорской серии Гран-при России

ФФККР объявила о раздаче бесплатных билетов на первый этап юниорской серии Гран-при России
Комментарии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о реализации бесплатных билетов на первый этап юниорской серии Гран-при России, который пройдёт в период с 14 по 16 октября в Москве. Мероприятие получит название «Лёд мечты» и состоится во дворце олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки. На этом старте будут представлены фигуристы во всех четырёх видах.

Информацию о бесплатной раздаче билетов ФФККР опубликовала в официальном телеграм-канале организации. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru. Однако на момент написания новости все билеты уже оказались разобраны.

Материалы по теме
«Следим за международкой. Может, это наши будущие соперники». Смелые Щербакова и Гончаров
Эксклюзив
«Следим за международкой. Может, это наши будущие соперники». Смелые Щербакова и Гончаров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android