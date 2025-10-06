ФФККР объявила о раздаче бесплатных билетов на первый этап юниорской серии Гран-при России

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о реализации бесплатных билетов на первый этап юниорской серии Гран-при России, который пройдёт в период с 14 по 16 октября в Москве. Мероприятие получит название «Лёд мечты» и состоится во дворце олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки. На этом старте будут представлены фигуристы во всех четырёх видах.

Информацию о бесплатной раздаче билетов ФФККР опубликовала в официальном телеграм-канале организации. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru. Однако на момент написания новости все билеты уже оказались разобраны.