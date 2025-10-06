Скидки
В ISU ответили, рассматривают ли проведение международных соревнований в России

В Международном союзе конькобежцев (ISU) ответили, возможно ли в нынешней ситуации рассчитывать на проведения международных соревнований на территории России.

— Возможно ли проведение соревнований ISU по фигурному катанию или конькобежному спорту в России?
— Как указано в сообщении ISU 2469: «До дальнейшего уведомления международные соревнования в России и Беларуси проводиться не будут», — приводит слова пресс-службы организации Sport24.

Ранее стало известно, что Союз конькобежцев России планирует подать заявки на проведение международных турниров в России. Для этого рассматривают два города — Иркутск и Красноярск.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут выступить на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане с 6 по 26 февраля 2026 года.

