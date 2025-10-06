Алёна Косторная поделилась фотографиями новорождённого сына

Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась в социальных сетях кадрами новорождённого сына, который появился на свет 3 октября.

«Наш малыш», — подписала публикацию в своём телеграм-канале Косторная.

Фото: Личный архив Алёны Косторной

Отцом ребёнка является фигурист Георгий Куница, с которым Косторная выступает в парном катании после перехода в этот вид из одиночного. Косторная и Куница поженились летом 2023 года. Весной 2025 года пара объявила, что ожидает пополнения в семье.

22-летняя Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей финала Гран-при (2019), победителем и призёром этапов серии Гран-при. Она первая одиночница в истории, набравшая более 85 баллов за короткую программу на международных стартах.