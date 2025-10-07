Скидки
Фигурное катание

Камила Валиева подарила Этери Тутберидзе букет цветов перед переходом в школу Навки

Камила Валиева подарила Этери Тутберидзе букет цветов перед переходом в школу Навки
Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева пришла попрощаться к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе и подарила ей букет цветов. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что Валиева планирует вернуться в спорт и перейдёт из группы Тутберидзе в школу Татьяны Навки. Тренироваться фигуристка будет под руководством тренера Светланы Соколовской.

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.

