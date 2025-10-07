«Стала немного спокойнее». Муравьёва — об изменениях после переезда в Санкт-Петербург

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва рассказала, что после переезда в Санкт-Петербург она стала спокойнее и сдержаннее. Фигуристка теперь тренируется под руководством Алексея Мишина.

— Меняет ли Петербург и команда Мишина в психологическом плане?

— Думаю, что я стала немного спокойнее, сдержаннее. А с другой стороны — в моей жизни появилось больше радости. На контрольных прокатах в день короткой программы я это особенно остро почувствовала: первый старт, ты встречаешься со всеми, общаешься — это очень трепетно во мне отозвалось. В день произвольной уже было поспокойнее, придерживала эмоции — может, поэтому чуть больше устала, — приводит слова Муравьёвой ТАСС.

