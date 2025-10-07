Скидки
«Его секреты раскрывать не буду». Муравьёва — о работе с Мишиным над тройным акселем

«Его секреты раскрывать не буду». Муравьёва — о работе с Мишиным над тройным акселем
Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании 19-летняя Софья Муравьёва рассказала, что работает со своим новым тренером Алексеем Мишиным над тройным акселем.

— Алексей Николаевич — профессор прыжковой техники, профессор в самом прямом смысле слова. Верно ли я понимаю, что смена тренера вызвана и тем, что он может помочь восстановить ваш тройной аксель? Вы сейчас работаете над ним?
— Конечно, мы с Алексеем Николаевичем много работаем над тройным акселем. Его секреты я раскрывать не буду, но поверьте, их у него предостаточно. Сейчас мы уделяем много внимания технике — есть много новых, интересных для меня упражнений.

Работа над акселем идёт, но на него нужно время. Потому что сначала ушло много сил на адаптацию: к новому тренировочному процессу, к новому тренеру, катку, городу. Да и я сама немного изменилась. Нужно снова прийти в ту форму, в которой можно уверенно исполнять тройной аксель, — чтобы он давался легче. Сейчас я всё делаю с удовольствием, и именно поэтому мне нравится работать. Хочется работать, — приводит слова Муравьёвой ТАСС.

