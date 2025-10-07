Чемпионат Москвы по фигурному катанию состоится с 7 по 10 октября. Соревнования пройдут в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.
Среди женщин ожидаются Мария Мазур, Ксения Синицына, Софья Важнова и Елизавета Куликова. В мужском турнире — Роман Савосин, Артём Ковалёв, Никита Сарновский, Максим Автушенко, Марк Кондратюк, Григорий Фёдоров, Даниил Самсонов и Егор Рухин.
В парном катании выступят Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, а также состоится дебют пары Анастасия Коробейникова/Георгий Куница. В танцах на льду — Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд.
Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию:
7 октября, вторник
15:15 – пары, короткая программа
17:00 – женщины, короткая программа
8 октября, среда
15:15 – пары, произвольная программа
17:00 – женщины, произвольная программа
9 октября, четверг
13:15 – танцы на льду, ритм-танец
14:45 – мужчины, короткая программа
10 октября, пятница
13:00 – танцы на льду, произвольный танец
14:45 – мужчины, произвольная программа