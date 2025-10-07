Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат Москвы по фигурному катанию состоится с 7 по 10 октября. Соревнования пройдут в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, танцы на льду и парное катание.

Среди женщин ожидаются Мария Мазур, Ксения Синицына, Софья Важнова и Елизавета Куликова. В мужском турнире — Роман Савосин, Артём Ковалёв, Никита Сарновский, Максим Автушенко, Марк Кондратюк, Григорий Фёдоров, Даниил Самсонов и Егор Рухин.

В парном катании выступят Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, а также состоится дебют пары Анастасия Коробейникова/Георгий Куница. В танцах на льду — Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд.

Расписание чемпионата Москвы по фигурному катанию:

7 октября, вторник

15:15 – пары, короткая программа

17:00 – женщины, короткая программа

8 октября, среда

15:15 – пары, произвольная программа

17:00 – женщины, произвольная программа

9 октября, четверг

13:15 – танцы на льду, ритм-танец

14:45 – мужчины, короткая программа

10 октября, пятница

13:00 – танцы на льду, произвольный танец

14:45 – мужчины, произвольная программа