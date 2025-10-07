Скидки
Тарасова высказалась о том, что Валиева подарила Тутберидзе букет цветов перед уходом

Тарасова высказалась о том, что Валиева подарила Тутберидзе букет цветов перед уходом
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила поступок российской фигуристки Камиллы Валиевой в отношении её бывшего тренера Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Валиева пришла попрощаться с Тутберидзе и принесла ей букет цветов перед переходом в школу Татьяны Навки. Там фигуристка будет тренироваться под руководством специалиста Светланы Соколовской.

«Она 100% должна была принести цветы, если уходит. Потому что она — ученица Тутберидзе. Тутберидзе ведь её сделала. Но это жизнь. Не моя задача обсуждать взаимоотношения других людей», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

