Тарасова высказалась о том, что Валиева подарила Тутберидзе букет цветов перед уходом

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила поступок российской фигуристки Камиллы Валиевой в отношении её бывшего тренера Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Валиева пришла попрощаться с Тутберидзе и принесла ей букет цветов перед переходом в школу Татьяны Навки. Там фигуристка будет тренироваться под руководством специалиста Светланы Соколовской.

«Она 100% должна была принести цветы, если уходит. Потому что она — ученица Тутберидзе. Тутберидзе ведь её сделала. Но это жизнь. Не моя задача обсуждать взаимоотношения других людей», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».