Камила Валиева покинула штаб Этери Тутберидзе ещё весной — источник

Чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Камила Валиева попрощалась с Этери Тутберидзе ещё в конце сезона-2024/2025, весной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Валиева попрощалась с Тутберидзе весной, в конце апреля. Долгое время Камила тренировалась на арендованном ею льду», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее стало известно, что Валиева планирует вернуться в спорт и перейдёт из группы Тутберидзе в школу Татьяны Навки. Тренироваться фигуристка будет под руководством тренера Светланы Соколовской.

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.

