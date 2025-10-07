Анастасия Высоцкая и Пётр Алексеенко выиграли короткую программу пар на чемпионате Москвы
Фигуристы Анастасия Высоцкая и Пётр Алексеенко одержали победу в короткой программе спортивных пар в рамках чемпионата Москвы. За своё выступление они набрали 66,93 балла.
Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 66,09. Тройку лидеров замкнула Ева Гудэ и Андрей Рудь (57,23).
Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Спортивные пары, короткая программа. Результаты:
- Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко – 66,93.
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 66,09.
- Ева Гудэ/Андрей Рудь – 57,23.
- Софья Маринина/Роман Черненко – 53,37.
- Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко – 52,99.
- Анастасия Коробейникова/Георгий Куница – 50,91.
