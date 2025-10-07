Анастасия Высоцкая и Пётр Алексеенко выиграли короткую программу пар на чемпионате Москвы

Фигуристы Анастасия Высоцкая и Пётр Алексеенко одержали победу в короткой программе спортивных пар в рамках чемпионата Москвы. За своё выступление они набрали 66,93 балла.

Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с результатом 66,09. Тройку лидеров замкнула Ева Гудэ и Андрей Рудь (57,23).

Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Спортивные пары, короткая программа. Результаты:

Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко – 66,93. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 66,09. Ева Гудэ/Андрей Рудь – 57,23. Софья Маринина/Роман Черненко – 53,37. Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко – 52,99. Анастасия Коробейникова/Георгий Куница – 50,91.