Ксения Синицына выиграла короткую программу на чемпионате Москвы по фигурному катанию

Фигуристка Ксения Синицына выиграла короткую программу на чемпионате Москвы — 2025 по фигурному катанию, который проходит с 7 по 10 октября. Судьи оценили её выступление на 69,95 балла. Второе место заняла Елизавета Куликова (67,29). Замкнула тройку лидеров Мария Захарова (65,48).
В своей КП Синицына исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель.
Фигурное катание. Чемпионат Москвы — 2025. Женщины, короткая программа
1. Ксения Синицына – 69,95 балла.
2. Елизавета Куликова – 67,29.
3. Мария Захарова – 65,48.
4. Софья Важнова – 62,22.
5. Мария Гоголева – 61,95.
6. Елизавета Медведева – 60,13.
7. Мария Мазур – 59,79.
8. Мария Парамонова – 58,07.
9. Ирина Мигаленя – 55,88.
10. Анастасия Лесницкая – 46,64.