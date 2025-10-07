Ксения Синицына выиграла короткую программу на чемпионате Москвы по фигурному катанию

Фигуристка Ксения Синицына выиграла короткую программу на чемпионате Москвы — 2025 по фигурному катанию, который проходит с 7 по 10 октября. Судьи оценили её выступление на 69,95 балла. Второе место заняла Елизавета Куликова (67,29). Замкнула тройку лидеров Мария Захарова (65,48).

В своей КП Синицына исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель.

Фигурное катание. Чемпионат Москвы — 2025. Женщины, короткая программа

1. Ксения Синицына – 69,95 балла.

2. Елизавета Куликова – 67,29.

3. Мария Захарова – 65,48.

4. Софья Важнова – 62,22.

5. Мария Гоголева – 61,95.

6. Елизавета Медведева – 60,13.

7. Мария Мазур – 59,79.

8. Мария Парамонова – 58,07.

9. Ирина Мигаленя – 55,88.

10. Анастасия Лесницкая – 46,64.