Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ксения Синицына выиграла короткую программу на чемпионате Москвы по фигурному катанию

Ксения Синицына выиграла короткую программу на чемпионате Москвы по фигурному катанию
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Ксения Синицына выиграла короткую программу на чемпионате Москвы — 2025 по фигурному катанию, который проходит с 7 по 10 октября. Судьи оценили её выступление на 69,95 балла. Второе место заняла Елизавета Куликова (67,29). Замкнула тройку лидеров Мария Захарова (65,48).

В своей КП Синицына исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель.

Фигурное катание. Чемпионат Москвы — 2025. Женщины, короткая программа

1. Ксения Синицына – 69,95 балла.

2. Елизавета Куликова – 67,29.

3. Мария Захарова – 65,48.

4. Софья Важнова – 62,22.

5. Мария Гоголева – 61,95.

6. Елизавета Медведева – 60,13.

7. Мария Мазур – 59,79.

8. Мария Парамонова – 58,07.

9. Ирина Мигаленя – 55,88.

10. Анастасия Лесницкая – 46,64.

Материалы по теме
«Не просто голос фигурного катания». Наши звёзды отдали дань уважения погибшему Гришину
«Не просто голос фигурного катания». Наши звёзды отдали дань уважения погибшему Гришину
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android