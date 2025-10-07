Евгений Семененко не выступит на турнире Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко не выступит на юбилейном турнире памяти первого русского олимпийского чемпиона Николая Панина-Коломенкина, который состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.

«На турнире памяти Панина-Коломенкина Евгений выступать не будет. Сегодня сделал первый двойной риттбергер», — приводит слова Мишина ТАСС.

9 сентября Семененко получил травму колена, из-за чего был вынужден пропустить контрольные прокаты сборной России. Ранее он возобновил тренировки на льду. Фигурист пропускал начало сезона, в частности, контрольные прокаты сборной России, которые проходили 26 и 27 сентября в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный».