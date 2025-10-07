Мухортова и Евгеньев оценили свой прокат короткой программы на чемпионате Москвы

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, соревнующиеся в парном катании, поделились впечатлениями от своего выступления в короткой программе на чемпионате Москвы.

— Как оцените сегодняшнее выступление?

Евгеньев: Проходяще, тренировочно. Как сказать ещё?

Мухортова: В целом выступление было очень неплохое. Улучшили некоторые элементы по сравнению с контрольными прокатами. Но, к сожалению, не все факторы сложились для выброса, хотя на разминке очень хорошо получился, а в прокате было досадное недоразумение. В общем и в целом — эмоции хорошие, потому что катали уже гораздо легче, в удовольствие, и мне кажется, что в скорости мы сегодня прибавили.

— А уже проанализировали, почему произошла такая ошибка на выбросе?

Мухортова: Немного перехотели сделать элемент хорошо.

— Какую задачу вы ставите на этот турнир?

Евгеньев: Проверить себя, проверить вот как раз, где у нас могут вылезти те или иные ошибки, потому что всё равно катать на тренировках — это одно, а на соревнованиях может случиться абсолютно всё что угодно.

Мухортова: Мы постараемся устранить недочёты и перевести это всё в плюс, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Анастасия и Дмитрий получили 66,09 балла за короткую программу на чемпионате Москвы и заняли второе место.