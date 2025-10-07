«История ближе к танго. Гармонично себя чувствуем в ней». Мухортова — о новой КП

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, рассказали о своей новой короткой программе.

— В прошлом сезоне у вас был лирический образ в короткой программе, а в этом — страстный, эмоциональный. Насколько вам комфортно в выбранном образе и музыке?

Евгеньев: Мы любой образ стараемся пропустить через себя, стараемся его прожить.

Мухортова: И чтобы он сработал нам в плюс.

Евгеньев: Да, так нас учили, вот тот же Рамиль Мехдиев, он как большой артист говорил, что во время проката ты должен полностью погружаться в образ, того или чего ты катаешь. Ну и представлять, как будто бы катаешь не ты, а герой твоего рассказа. И вот поэтому не так важно, какая у нас программа, важно, как мы почувствуем себя в том образе, который пытаемся передать.

— Вам такой переход между образами не показался резким? Всё достаточно комфортно прошло?

Мухортова: Вполне закономерно.

Евгеньев: Да, мы уже, мне кажется, столько образов на себя примерили… Это не совсем танго, но такая немножко танговая программа.

Мухортова: История ближе к танго. Гармонично себя чувствуем в этой истории, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Анастасия и Дмитрий получили 66,09 балла за короткую программу на чемпионате Москвы и заняли второе место.