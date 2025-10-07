Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Мухортова: здесь висит наш плакат. Мы чувствуем таким образом поддержку болельщиков

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, высказались об отсутствии зрителей на чемпионате Москвы.

— Это соревнование проходит без зрителей, насколько вам комфортно катать программы без поддержки от публики?

Евгеньев: Не могу согласиться с вами. Зрители тут были.

Мухортова: Здесь висит наш плакат. Спасибо большое нашим болельщикам! Мы чувствуем таким образом их поддержку. Также здесь много тренеров.

Евгеньев: Здесь присутствует ещё руководство катка, ребята с катка. Поэтому нельзя сказать, что соревнования проходят без зрителей. И пусть публика не столь многочисленная, как на этапах Гран-при, на чемпионате России, на контрольных прокатах, тем не менее она всё равно очень сильно придаёт силы, уверенности и очень хорошо моделирует соревновательный вайб.

— Какие у вас ощущения от того, что вы соревнуетесь на той же арене, где тренируетесь?

Евгеньев: Чувствуем себя как дома.

Мухортова: Мы катаемся тут на двух аренах. Они немножко отличаются, а сейчас на одной из них сидят судьи, поэтому да, практически как дома.

Евгеньев: Но это хорошая тренировка, потому что катки бывают разные. Соревнования ничем не отличаются друг от друга, я имею ввиду в плане катков, то есть ты всё равно приходишь, выходишь на лёд и делаешь свою работу, поэтому дома или не дома — особого значения не имеет.

Мухортова: Ну здесь разве что комфортнее из-за того, что мы сидим в своей отдельной раздевалке, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Анастасия и Дмитрий получили 66,09 балла за короткую программу на чемпионате Москвы и заняли второе место.

