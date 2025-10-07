«Планируются этапы в Магнитогорске и Омске». Евгеньев и Мухортова раскрыли, где выступят

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, соревнующиеся в парном катании, рассказали, на какие этапы Гран-при России поедут в сезоне-2025/2026.

— Говоря об этапах Гран-при, которые начнутся совсем скоро, можете поделиться ожиданиями от этих грядущих стартов?

Мухортова: Ожидания у нас позитивные, потому что мы работаем всё это время, всё идёт своим чередом, пусть не очень быстро, но достаточно уверенно. Поэтому планируем как раз к главным стартам набрать оптимальную форму, оптимальную уверенность почувствовать, не избыток и не недостаток её, чтобы всё было в правильном соотношении.

Евгеньев: Да, и очень соскучились по зрителям из других городов, потому что обычно, когда приезжаешь в другие города, там особенно Магнитогорск, куда мы поедем, там где-нибудь ещё, люди, мне кажется, голодны до фигурного катания, очень любят наш вид спорта. Это особое удовольствие выступать там, потому что трибуны очень громко аплодируют, прямо визжат — очень приятно чувствовать эту зрительскую любовь. Очень хотим поездить по другим городам, потому что, ну, во-первых, это как классные путешествия, а во-вторых, хочется ощутить зрительскую любовь и поддержку.

— А помимо Магнитогорска, где вы выступите?

Евгеньев: У нас планируются Гран-при в Магнитогорске и Омске, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.