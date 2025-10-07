Евгеньев: смотрели и на Галимова, и на Петрова. Ностальгический плач… Ребята хороши

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, высказались о парах, перешедших из юниорского на взрослый уровень.

— В этом году несколько пар вышли на взрослый уровень. Можете, пожалуйста, поделиться своими впечатлениями? Видели ли вы прокаты ребят? Что думаете об этом?

Евгеньев: Смотрели и на Даниля Галимова, и на Артёма Петрова… Ностальгический плач… Ребята хороши.

Мухортова: Потому что когда-то тоже были теми ребятами, которые из юниоров перешли во взрослые.

Евгеньев: Старались вливаться во взрослый коллектив, в атмосферу, в соревновательный ритм.

Мухортова: Ребята молодцы, они уже точно переросли юниорские соревнования. У них уже есть что-то большее в катании, и я думаю, они будут занимать неплохие места по взрослым.

— На ваш взгляд, может измениться конкуренция в парном катании с приходом новых ребят?

Мухортова: Поживём — увидим. Не можем прогнозировать будущее ни за себя, ни за других.

Евгеньев: Будем делать свою работу, а там…

Мухортова: Все будут делать свою работу, а дальше уже — кто что сможет показать.

— А в целом что можете сказать о конкуренции в парном российском катании?

Мухортова: В этом сезоне она обещает быть значительно более серьёзной, чем в прошлом. Но, опять же, главное, чтобы все без травм вышли на все соревнования и смогли побороться, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.