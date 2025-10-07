Евгеньев: как Ван Гог красками рисовал, так и Гришин голосом доносил до зрителя эмоции

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, соревнующиеся в парном катании, объяснили, почему выступили на вечере памяти Александра Гришина со своей произвольной программой про Ван Гога.

— Хотелось бы также поговорить о вечере памяти Александра Гришина. Можете, пожалуйста, рассказать, почему вы выбрали для этого мероприятия именно свою новую произвольную программу?

Мухортова: Катали произвольную программу в чуть более облегчённом варианте, чем соревновательный. Мы убрали один каскад и одну поддержку. Нам нужно было прокатать прокат произвольной, чтобы на публике лишний раз отработать и образы, и элементы, и прокат без разминки. Это было нам нужно с точки зрения тренировочного процесса. Также наша произвольная программа по задумке подходит для этого мероприятия.

Евгеньев: Да, мы хотим сказать, что, помимо необходимости прокатать программу и на публике, и в общем, и в целом…

Мухортова: Мы катали эту программу с другим настроением.

Евгеньев: Да, мы катаемся под музыку про Ван Гога. Это мастер своего дела, это творец, это тот, кто вдохновлял других людей своим искусством, поэтому нам показалось, что на дне памяти Александра Гришина такая программа будет очень хорошо отражать то, что Саша вносил в наш вид спорта. Точно так же, как Ван Гог красками рисовал, Саша своим голосом доносил до зрителя свои какие-то эмоции, переживания, ощущения, впечатления.

Мухортова: Раскрашивал в глазах простых людей, далёких от фигурного катания, эту чёрно-белую картину своими красками и ощущениями.

Евгеньев: Да, поэтому нам кажется, что эта программа была очень уместна на дне памяти такого великого человека, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.