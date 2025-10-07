Мухортова: накатывали такие сильные эмоции, что под конец программы даже хотелось плакать

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, соревнующиеся в парном катании, рассказали о своём выступлении на вечере памяти Александра Гришина.

— Что для вас значило быть частью такого мероприятия?

Мухортова: Большая честь.

Евгеньев: Во-первых, это большая честь, а во-вторых, мы очень благодарны и Первому каналу, что пригласили нас туда, и вообще организаторам этого вечера, потому что мы имели честь там выступить, лишний раз почтить память Александра. Мы его очень любили, о чём он знал наверняка, и нам хочется верить, что он был к нам весьма неравнодушен, потому что я вот даже помню на всех соревнованиях всегда, выходя со льда, ещё до зоны «кисс энд край», передавал ему привет. Поэтому нам очень было важно, что мы имели честь выступить и лишний раз почтить память такого замечательного человека.

— Каково вам было выходить на лёд и покидать его под слова Александра Гришина?

Евгеньев: Это было трудно.

Мухортова: Выходить было не так трудно, как уходить, потому что перед нами прежде всего стояла задача сделать качественно свою работу, но по мере того, как эта работа выполнялась, уже накатывали такие сильные эмоции, что под конец программы даже хотелось плакать. И вот, к сожалению, после я даже и сдержаться не смогла, потому что мы осознали, что катаем не свою программу, а в память такого светлого человека, как Александр Гришин.

— Можно сказать, вы катали не только для зрителей, но и в какой-то степени для него?

Евгеньев: Да, я думаю, что даже в большей степени для него мы катали. Для него, для его жены Анастасии, для его мамы.

— Каким вы запомнили Александра Гришина?

Мухортова: Весёлым, жизнерадостным.

Евгеньев: Тактичным, очень большим профессионалом своего дела и человеком, который с огромным уважением относился к другим.

Мухортова: К каждому без исключения.

Евгеньев: Да, это был талант в сочетании с профессионализмом, которые принесли ему такую большую народную и спортсменскую любовь, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.