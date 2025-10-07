Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Евгеньев: несмотря на конкуренцию между спортсменами, мы все являемся одной семьёй

Евгеньев: несмотря на конкуренцию между спортсменами, мы все являемся одной семьёй
Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, соревнующиеся в парном катании, высказались о выступлениях фигуристов на вечере памяти комментатора Александра Гришина.

— Что бы вы хотели, чтобы зрители унесли с собой после такого вечера?

Мухортова: Вечную память. Чтобы помнили только хорошее. Мне кажется, Александр и говорил, и делал только исключительно хорошее.

Евгеньев: Да, я согласен с Настей. Но также хочу, чтобы зритель видел, что, несмотря на ту конкуренцию на льду, которая происходит на каждом соревновании между спортсменами, мы все являемся одной семьёй, которая в трудные моменты может собраться вместе и сделать что-то совместное ради общего благого дела.

— В целом какие у вас впечатления остались после этого мероприятия?

Мухортова: Хотелось бы сказать, что приятные, если бы не сама тема этого события. Но как минимум по энергетике мне показалось, что это было наиболее сильное событие, где мы участвовали. Каждый спортсмен эмоционально очень сильно отдавался во время проката, и выходили люди так же, как и я, просто плакали. Уходили не в удовлетворении от проделанной работы и хорошего проката, а в слезах от горя и грусти, потому что ушёл такой хороший человек, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

