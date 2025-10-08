Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«А был ли дедушка вообще? Гештальт открыт». Губерниев — об уходе Валиевой от Тутберидзе

«А был ли дедушка вообще? Гештальт открыт». Губерниев — об уходе Валиевой от Тутберидзе
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе российской фигуристки чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой из команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Камила Валиева при уходе от Тутберидзе проявила такт, уважение и сделала всё правильно, безусловно. Но её уход от этого тренера говорит сам за себя. Мы же так и не услышали всей правды. А что произошло с Камилой Валиевой? Этери Георгиевна молчит. Был ли дедушка вообще? Что за дедушка, откуда что взялось? В этом деле гештальт по-прежнему открыт. И закроется ли он, неизвестно», – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.

Материалы по теме
Валиева возвращается в спорт без Тутберидзе, но с Навкой! Что об этом известно
Валиева возвращается в спорт без Тутберидзе, но с Навкой! Что об этом известно
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android