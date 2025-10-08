«А был ли дедушка вообще? Гештальт открыт». Губерниев — об уходе Валиевой от Тутберидзе

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уходе российской фигуристки чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой из команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Камила Валиева при уходе от Тутберидзе проявила такт, уважение и сделала всё правильно, безусловно. Но её уход от этого тренера говорит сам за себя. Мы же так и не услышали всей правды. А что произошло с Камилой Валиевой? Этери Георгиевна молчит. Был ли дедушка вообще? Что за дедушка, откуда что взялось? В этом деле гештальт по-прежнему открыт. И закроется ли он, неизвестно», – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения — в конце октября.