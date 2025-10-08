Скидки
Тренер Медовиков, обвинённый в домогательствах, возобновил работу с юными фигуристками

Тренер по фигурному катанию Константин Медовиков, против которого в конце мая 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия», возобновил работу с юными фигуристками. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Известно, что тренер набирает группу детей «от третьего юношеского разряда и старше» в новосибирской частной школе «Сибирский лёд».

Несмотря на то что в отношении специалиста до сих пор проводятся следственные мероприятия, закон не запрещает ему заниматься тренерской деятельностью.

Напомним, весной мать 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой обвинила тренера Константина Медовикова в домогательствах к её дочери. Она также заявила, что тренер пытается блокировать участие фигуристки в соревнованиях.

Комментарии
