Куница — о чемпионате Москвы: необычно ощущать Косторную не вместе на льду, а за бортом

Российский фигурист Георгий Куница прокомментировал своё выступление в короткой программе на чемпионате Москвы — 2025. Он принимал участие в соревнованиях в паре с Анастасией Коробейниковой.

«Сегодня допустили ошибки, которых можно было не допускать. Завтра катаем произвольную, потом у нас мемориал Панина-Коломенкина. Не получилась подтвердить разряд? Было падение, но остальное в целом позволяло, и из-за этого не получилось. Как Алёна в роли тренера сегодня? Поддержка чувствовалась. Необычно ощущать её не вместе на льду, а за бортом», – приводит слова Куницы ТАСС.

Напомним, жена Куницы чемпионка Европы Алёна Косторная, с которой они катаются в паре уже несколько лет, в конце сентября родила сына. Георгий встал в пару с Анастасией на несколько соревнований сезона, так как хотел подтвердить спортивный разряд и не мог ждать для этого возвращения Алёны.