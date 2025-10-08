«У нас планировались партнёрские роды». Косторная — о том, как она рожала ребёнка

Чемпионка Европы Алёна Косторная рассказала, как проходили её роды. В конце сентября девушка родила сына от фигуриста Георгия Куницы.

«Я считаю, что если пара к этому готова и чувствует, что это поможет обоим, то это замечательно. У нас планировались партнёрские роды, но, поскольку всё происходило в операционной, Гошу, конечно, туда не впустили — такие правила. Но он всё время был рядом, буквально за дверью, поддерживал меня, и я чувствовала его присутствие и поддержку даже так», — приводит слова Косторной Voice.

Косторная выступает с Куницей в парном катании после перехода в этот вид из одиночного. Пара поженилась летом 2023 года. Весной 2025 года пара объявила, что ожидает пополнения в семье.