Косторная рассказала, как изменилась их с Куницей жизнь после появления сына

Чемпионка Европы Алёна Косторная рассказала, как изменилась её жизнь после появления ребёнка. В конце октября она родила сына от фигуриста Георгия Куницы. Имя мальчика не разглашается.

«Если честно, внутри всё кажется очень естественным — просто появилась ещё одна очень важная часть жизни. Когда меня спрашивают, что изменилось, я задумываюсь и понимаю, что, кроме новых обязанностей и невероятных эмоций, глобально всё то же самое. Просто теперь мы родители, и это потрясающее чувство. Я стараюсь делать всё, чтобы ему было комфортно. Тогда он просто ангелочек.

У мужа сейчас плотный график: соревнования, работа, тренировки — поэтому я стараюсь не будить его ночью, чтобы он мог восстановиться и быть в форме. А днём он всегда включается, помогает, участвует во всём», — приводит слова Косторной Voice.

Косторная выступает с Куницей в парном катании после перехода в этот вид из одиночного. Пара поженилась летом 2023 года. Весной 2025 года пара объявила, что ожидает пополнения в семье.