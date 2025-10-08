Косторная заявила, что вернётся к полноценным тренировкам после родов в ближайшие дни

Чемпионка Европы Алёна Косторная заявила, что планирует начать тренироваться уже в ближайшие дни. В конце сентября девушка родила сына от фигуриста Георгия Куницы. Имя мальчика не разглашается.

«Всю беременность я продолжала работать в коньках, оставалась в форме. Сейчас постепенно возвращаюсь к полноценным тренировкам — планирую начать активные занятия после 12 числа», — приводит слова Косторной Voice.

Косторная выступает с Куницей в парном катании после перехода в этот вид из одиночного. Они поженились летом 2023 года. Весной 2025-го пара объявила, что ожидает пополнения в семье.

22-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), победительницей этапов Гран-при и финала серии (2019). Она первая одиночница в истории, набравшая более 85 баллов за короткую программу на международных стартах.