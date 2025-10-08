Скидки
Расписание турнира Панина-Коломенкина, где выступят Дикиджи, Кагановская/Некрасов и другие

Появилось расписание Мемориала Панина-Коломенкина, который традиционно проходит в начале каждого сезона в Санкт-Петербурге. Там выступят многие именитые фигуристы, среди которых действующий чемпион России Владислав Дикиджи, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Николай Угожаев, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова и многие другие.

11 октября, суббота:

  • 12:00 – танцы на льду, ритм-танец
  • 13:30 – женщины, короткая программа
  • 17:45 – пары, короткая программа
  • 19:30 – мужчины, короткая программа

12 октября, воскресенье:

  • 10:00 – танцы на льду, произвольный танец
  • 11:30 – женщины, произвольная программа
  • 14:25 – пары, произвольная программа
  • 16:15 – мужчины, произвольная программа
  • 20:15 – показательные выступления
