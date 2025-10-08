Расписание турнира Панина-Коломенкина, где выступят Дикиджи, Кагановская/Некрасов и другие

Появилось расписание Мемориала Панина-Коломенкина, который традиционно проходит в начале каждого сезона в Санкт-Петербурге. Там выступят многие именитые фигуристы, среди которых действующий чемпион России Владислав Дикиджи, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Николай Угожаев, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова и многие другие.

11 октября, суббота:

12:00 – танцы на льду, ритм-танец

13:30 – женщины, короткая программа

17:45 – пары, короткая программа

19:30 – мужчины, короткая программа

12 октября, воскресенье: