Расписание турнира Панина-Коломенкина, где выступят Дикиджи, Кагановская/Некрасов и другие
Появилось расписание Мемориала Панина-Коломенкина, который традиционно проходит в начале каждого сезона в Санкт-Петербурге. Там выступят многие именитые фигуристы, среди которых действующий чемпион России Владислав Дикиджи, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Николай Угожаев, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова и многие другие.
11 октября, суббота:
- 12:00 – танцы на льду, ритм-танец
- 13:30 – женщины, короткая программа
- 17:45 – пары, короткая программа
- 19:30 – мужчины, короткая программа
12 октября, воскресенье:
- 10:00 – танцы на льду, произвольный танец
- 11:30 – женщины, произвольная программа
- 14:25 – пары, произвольная программа
- 16:15 – мужчины, произвольная программа
- 20:15 – показательные выступления
Материалы по теме
Комментарии