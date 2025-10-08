Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли чемпионат Москвы в парном катании
Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев одержали победу в соревновании спортивных пар в рамках чемпионата Москвы. За своё выступление они набрали 196,58 балла.
Второе место заняли Анастасия Высоцкая и Пётр Алексеенко с результатом 180,48 балла. Тройку призёров замкнули Ева Гудэ и Андрей Рудь (168,56).
Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Спортивные пары, короткая программа. Результаты:
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 196,58;
- Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко – 180,48;
- Ева Гудэ/Андрей Рудь – 168,56;
- Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко – 164,30;
- Анастасия Гиричева/Иван Долгодворов — 146,39;
- Анастасия Коробейникова/Георгий Куница – 138,09.
