Энберт — о смене Валиевой штаба: наверное, захотела попробовать что-то новое

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Александр Энберт заявил, что уход фигуристки Камилы Валиевой из тренерского штаба Этери Тутберидзе связан с желанием попробовать нечто новое в спортивной карьере.

Ранее стало известно, что Валиева возобновит карьеру в тренерском штабе Светланы Соколовской по окончании дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил. В апреле 2025 года фигуристка официально попрощалась со своим бывшим тренером.

«Этери Георгиевна [Тутберидзе] — прекрасный специалист, но Камила, наверное, захотела попробовать что-то новое. Собирается хорошая команда: сильные спортсмены, пришли тренеры Светлана Соколовская и Алексей Тихонов, «Навка-арена». Вернуться на прежний уровень? Всё зависит от желания и мотивации. Судя по видео, которые выкладывала Валиева, она уже сейчас выполняет достаточно серьезные элементы по меркам мирового фигурного катания. В любом случае будем все вместе болеть за Камилу», — приводит слова Энберта News.ru.